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بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. ساعات تجهيز الطاقة تنخفض إلى 10 فقط في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-03T20:12:15+0000
بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. ساعات تجهيز الطاقة تنخفض إلى 10 فقط في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، بانخفاض ساعات تجهيز الطاقة في مناطق وسط وجنوب العراق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تدهوراً مستمراً في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الأسبوع الجاري حيث وصل تجهيز بالعاصمة بغداد إلى 8 ساعات تشغيل يقابلها 16 ساعة إطفاء في اليوم الواحد، وكذلك وصلت ساعات التجهيز في محافظات الفرات الأوسط والجنوب إلى 10 ساعات تجهيز يقابلها 14 ساعة إطفاء".

ولفت الى أن "ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحمل على الطاقة تسبب بإطفاء بعض محطات الإنتاج وتوقف وتعطل بعض محطات توزيع الكهرباء إضافة إلى عطل بشبكات النقل".

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