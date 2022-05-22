بالارقام والمناطق.. راصدان جويان يلخصان تطورات العاصفة الترابية المرتقبة

شفق نيوز/ لخص راصدان جويان عراقيان، اليوم الاحد، تطورات الحالة الجوية وموجة الغبار المرتقبة الليلة ويوم غد في عموم البلاد.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد على موعد ابتداءً من منتصف هذه الليلة وفجر يوم غد الاثنين مع عاصفة ترابية واشتداد للرياح ابتداءً من الأقسام الغربية وتتعمق وسط العاصمه بغداد ومدن الوسط ثم تدريجياً تليها مدن الجنوب".

وبين أن "التوقعات تشير إلى ان العاصفة ستكون كثيفة وتؤدي إلى إنعدام الرؤية الأفقية لأقل من 300م خصوصاً المدن الوسطى والفرات الأوسط".

ورجح الزيادي أن "تضعف العاصفة الغبارية بعد ظهر يوم غد الاثنين، لكن يستمر تواجد الغبار والعوالق الترابية"، مشيرا الى "إنخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة غداً بفارق كبير".

من جانبه قال الراصد الجوي صادق عطيه، إن "العاصفة الغبارية المتوقعة تتشكل مساء اليوم في مناطق شرق ووسط سوريا وتندفع نحو غرب وشمال غرب البلاد (نينوى والانبار) خلال ساعات المساء".

وأضاف أن "موجة الغبار مصحوبة برياح نشطة معتدلة الحرارة ستندفع، خلال ساعات الليل وفجر وصباح الاثنين، نحو مدن وسط البلاد ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وبين انها ستتجه الى "مدن الوسط والفرات الاوسط وبادية الجنوب فجرا او صباح الاثنين ثم خلال نهار او مساء الاثنين تندفع نحو باقي مدن الجنوب وشمال الخليج".

وتوقع عطيه، "تردياً واضحاً في مدى الرؤية"، مشيراً إلى أن "احتمالية تعليق الرحلات الجوية امر وارد مؤقتاً فجر وصباح الاثنين، اذ تردت الرؤية الافقية الئ اقل من 1 كم".

ولفت الى أن "ذروة تاثير العاصفة الغبارية وذروة تدني الرؤية في العاصمة بغداد ستكون من الساعة 4 فجر الاثنين لغاية 11 صباح الاثنين، وذروة تاثيرها في البصرة من الساعة 5 صباح الثلاثاء لغاية 11 صباحا"، موضحاً أن ذلك الوقت "لايعني الدقة ولكنه توقع".

أما الاثنين ليلاً ، فمن المتوقع أن "تندفع موجة اخرى من الغبار من سوريا باتجاه نينوى لتؤثر في اجواء نينوى ومدن الشمال وصلاح الدين، وربما ايضا تشمل مدن الوسط والعاصمة بغداد ايضاً وهي اخف شده لكن جزيئات الغبار فيها دقيقه وتاثيرها على المجاري التنفسية يتوجب الحذر"، لافتاً إلى أن "رياح سطحية نشطة تصل هباتها الى 60 كم بالساعة نهار الاثنين وتستمر لغاية فجر الثلاثاء، وانخفاض بدرجات الحرارة متوقع يومي الاثنين والثلاثاء، مع هطول زخات خفيفة من الامطار تشمل كركوك وصلاح الدين والموصل والسليمانية واربيل ودهوك في مناطق متفرقة يوم الاثنين، وتستمر يوم الثلاثاء على مرتفعات اربيل ودهوك فقط، لتستمر الاجواء مغبرة نهار يوم الثلاثاء وتتحسن مساءً في جميع المدن".

كما كد عطيه، أنه "لاينصح بالسفر برا ( الاثنين والثلاثاء)، ولا ينصح بالتعرض للغبار من الجميع وعلى مرضى الحساسية والتنفس اتخاذ مايلزم ، ولاينصح بارتياد البحر ابتداء من مساء الاثنين ولغاية صباح الثلاثاء".