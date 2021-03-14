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باكستان تزود العراق بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-14T04:46:54+0000
باكستان تزود العراق بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لتأييد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق".

وذكرت الوزارة أن "باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستند إلى القيم الدينية المشتركة".

ونوهت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

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