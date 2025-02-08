باكستاني يكسر يد عامل عراقي..  غضب نقابي واعتقال فوري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم السبت، بأن الشرطة اعتقلت مقيماً باكستاني الجنسية اعتدى على مواطن عراقي داخل مطعم في الحلة مركز المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل، ألقت القبض على عامل باكستاني الجنسية، وذلك إثر تورطه في مشاجرة عنيفة داخل أحد مطاعم مدينة الحلة، أسفرت عن إصابة عامل عراقي بكسر في يده، مبينا أن التحقيقات أظهرت أن العامل الباكستاني مخالف لشروط الإقامة في العراق.

من جهته أعلن اتحاد نقابات العمال في بابل عن تضامنه الكامل مع العامل العراقي المعتدى عليه، مؤكداً أن "عمالنا خط أحمر".

وتحدث مصدر مسؤول في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، عن جملة من الإجراءات القانونية تم اتخاذها عبر إقامة دعوى قضائية ضد العامل الباكستاني.

وأشار المصدر، إلى أن المطعم الذي وقعت فيه المشاجرة يستقطب بشكل كبير العمالة الأجنبية، في حين يعاني العامل العراقي من ظروف اقتصادية صعبة، حيث يعد من بين العمال الفقراء الذين يواجهون تحديات يومية لتأمين لقمة العيش.

وقد أصدرت السلطات المختصة أمر قبض فوري بحق العامل الباكستاني، ودعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة إلى التعاون الكامل لتنفيذ أمر القبض وإتمام الإجراءات القانونية بحق المتهم.