باقٍ بقرار من بغداد.. مدير صحة نينوى لا يستجيب لأمر إعفائه والمجلس يحدد البديل

شفق نيوز/ جدد مجلس محافظة نينوى، يوم الأحد، تأكيد إعفاء مدير عام الصحة، منصور معروف منصور، وإحالة ملفه إلى النزاهة، في وقت كشف مصدر مطلع أن الأخير ما يزال يزاول عمله وفق تعليمات وزارة الصحة الاتحادية.

وجاء تأكيد المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أشار فيه لمواد قانونية أفضت لإنهاء تكليفه وفق أحكام المواد (155و 122) من الدستور العراقي والمادة (7) الفقرة تاسعاً (2) من قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والنظام الداخلي لمجلس محافظة نينوى.

وأضاف المجلس، أن جلسة المجلس التاسعة شهدت إنهاء تكليف الدكتور (منصور معروف منصور ) من منصبه المخول بصلاحيات مدير عام صحة نينوى، وتكليف أحد معاونيه بتسير أعمال دائرة صحة نينوى، لحين انتخاب مدير عام لصحة نينوى".

وأحال المجلس، وفق البيان، ملف إنهاء تكليف مدير الصحة، إلى هيئة النزاهة (مديرية تحقيق نينوى)، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما كلف محافظ نينوى، بتنفيذ هذا القرار.

من جانبه، أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "مدير عام صحة نينوى، ما زال مستمراً بمهام عمله منذ قرار إعفائه يوم الأحد 7 نيسان الجاري، بعد أن صوت المجلس على ذلك.

وأوضح المصدر، أن بقاء مدير الصحة بمنصبه جاء بأوامر من بغداد (وزارة الصحة الاتحادية)، اذ تم تبليغه بأنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي بالإعفاء من المجلس، لافتاً إلى أن الوزارة "سبق وأن عممت وثيقة حددت فيها إجراء التغييرات على مناصب المديرين العموميين في المحافظات هي من صلاحياتها حصراً".

وأشار المصدر، إلى أن "مجلس المحافظة خاطب اليوم وبشكل رسمي وزارة الصحة وأبلغها بالإعفاء وأرسل أسماء مرشحين، مؤكداً أن "التأخير حدث بسبب عطلة عيد الفطر".