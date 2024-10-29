"باعتراف المقاولين".. اتهامات ثقيلة من محافظ كركوك للإدارة السابقة

شفق نيوز/ اتهم محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الثلاثاء، إدارة المحافظة السابقة بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من المقاولين بهدف إحالة المشاريع، كاشفاً أن عشرات المقاولين أقروا له بأنهم كانوا يقدمون نسباً مالية لمسؤولين في تلك الإدارة.

وقال مصطفى في حديث لعدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الإدارة السابقة في كركوك كانت تفرض نسبًا على المقاولين لغرض إحالة المشاريع لهم"، مبينا أنها "كانت تأخذ منهم أموالًا هائلة ومبالغ طائلة مقابل إحالة المشروع للشركات والمقاولين".

وكشف مصطفى، أن "عشرات المقاولين اعترفوا لي بأنهم كانوا يدفعون نسبًا لمسؤولين في الإدارة السابقة لغرض إحالة المشاريع لهم".

وتابع أن "الإدارة الجديدة تعمل على معالجة جميع المشاكل الموجودة في محافظة كركوك"، متعهدا "نسعى لجعل كركوك نموذجًا بين المحافظات الأخرى، ونعمل على تصحيح الأخطاء التي قامت بها الإدارة السابقة، التي لم تعمل كما يجب لخدمة أبناء محافظة كركوك، وسنواصل جهودنا في تصحيح الأخطاء ومعالجة جميع المشاكل".

وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة في كركوك تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وإدارية كبيرة، ونعمل على معالجتها"، موضحا "اقترحنا تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أبناء محافظة كركوك".

وأكد، أن "كركوك وأبنائها يستحقون كل شيء جيد ومميز، ولن نقبل بأي مشروع لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها".