باشر قبل وصول الامر الاداري.. مدير جديد لكهرباء ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في ديالى، اليوم السبت، عن تكليف مدير جديد لمديرية توزيع كهرباء ديالى واعفاء المدير الحالي، مبيناً أن المدير الجديد باشر بمهامه فعلياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة الكهرباء أصدرت أمراً بإعفاء مدير توزيع كهرباء الحالي طارق خليل الخزرجي وتكليف المهندس عرفان النعيمي بدلاً عنه".

وأضاف المصدر أن "النعيمي باشر مهامه بحسب أوامر وزارة الكهرباء وبانتظار وصول الأمر الوزاري المقرر الى مديرية توزيع كهرباء ديالى".

وكان النائب صلاح زيني التميمي اتهم في وقت سابق مديرية توزيع كهرباء ديالى بالفساد ودعا خلالها وزارة الكهرباء الى فتح تحقيقات موسعة بشبهات الفساد.

وعلى خلفية اتهامات الفساد اعتقلت قوة من النزاهة 11 موظفا في مديرية توزيع كهرباء ديالى في وقت سابق وأخلت سبيلهم بكفالة ضامنة.