باستخدام آلياتهم الثقيلة.. اتحاد مقاولي البصرة يهدد الحكومة بتظاهرات "غاضبة" وقطع للطرق (وثيقة)

شفق نيوز/ هدد اتحاد المقاولين العراقيين في البصرة، يوم الجمعة، بتظاهرات غاضبة وقطع الطرق المؤدية إلى المواقع النفطية بالمحافظة في حال عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال رئيس الاتحاد حسين المالكي، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنهم يطالبون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتسديد مستحقات الشركات والمقاولين في البصرة، فضلاً عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والملزمة لوزارتي التخطيط والمالية على ارض الواقع.

وطالب المالكي، بحسب البيان، بـ"الاسراع في صرف مستحقات فرق سعر الدولار، وتسديد مستحقات محافظة البصرة الموجودة بذمة الحكومة المركزية والبالغة 42 تريليون دينار عراقي من اموال البترودولار".

وأضاف المالكي، أن "الاتحاد قرر تصعيد خطواته في الفترة المقبلة منها المشاركة في التظاهرة المركزية في النصف من كانون الثاني الحالي في العاصمة بغداد، وتعليق العمل في المشاريع في حال استمرار حكومة المركز المماطلة بإجراءات الصرف".

وحذر المالكي، وفقاً للبيان، من "إجبار الحكومة المركزية للمقاولين على اللجوء إلى قطع الطرق المؤدية إلى المواقع النفطية في البصرة بصحبة آلياتهم الثقيلة في حال استمرت الحكومة المركزية في التنصل عن واجباتها".

وفي الشهر الماضي، طالب اتحاد مقاولي البصرة أيضاً، الحكومة الاتحادية بصرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات البصرية المتأخرة، محذراً من توقف المشاريع في المحافظة بسبب عزوف الشركات والمقاولين عن العمل بسبب تأخر مستحقاتهم.