باستخدام "كاميرا الوجه".. كركوك تجري أول محاكاة انتخابية

شفق نيوز- كركوك

أجرى مكتب انتخابات كركوك، يوم الأثنين، أول عملية محاكاة انتخابية تجريبية، شملت موظفي المكتب ومراكز التسجيل ومنتسبي وزارة الداخلية، استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العملية انطلقت عند الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، عبر 43 مركز تسجيل وبواقع 43 محطة اقتراع، إضافة إلى محطتين للتصويت العام والخاص، إحداهما داخل المكتب والأخرى في آمرية مواقع الأفواج الطوارئ".

وأضاف البيان أن "المحاكاة شهدت استخدام أجهزة التحقق الإلكتروني (VVD)، وأجهزة العد والفرز الإلكتروني (PCOS)، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن اختبار كاميرا الوجه البايومترية لأول مرة للتحقق من الناخبين عبر مطابقة صورهم الملتقطة مع بيانات البطاقة وقاعدة المعلومات".

وفي السياق، قال مسؤول الإعلام في مفوضية كركوك علي عباس البياتي للوكالة، إن "عملية المحاكاة جرت بنجاح، وجاءت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة للعد والفرز الإلكتروني، وهو ما يعزز الثقة بالأجهزة المستخدمة"، مؤكداً أن "المحاكاة تهدف للتأكد من كفاءة الأجهزة والكوادر ومعالجة أي خلل فني قبل يوم الاقتراع".

وأشار إلى أن "نتائج المحاكاة نُقلت عبر وسائط USB إلى المكتب الوطني، في إطار الاستعدادات اللوجستية والفنية ليوم التصويت".