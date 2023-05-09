باستخدام السلالم.. الدفاع المدني ينقذ نزلاء فندق محترق ببغداد

شفق نيوز/ نجحت فرق الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، بإنقاذ نزلاء فندق " الشرق" متعدد الطوابق بعد نشوب حريق فيه مستخدمة عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج إنقاذ وإطفاء لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد حادث حريق وتنقذ جميع المتواجدين في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني ببغداد.

وبحسب بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر مع تحريك جهد الإنقاذ من خلال النوافذ الخارجية بواسطة عجلة السلم بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران وإجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين وأنهت أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، وفقا للبيان.