باستخدام "الدرونز".. العراق يعزز قدراته في مكافحة الحرائق (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، يوم الأحد، اعتماد الطائرات المسيَّرة (الدرونز) كأداة حديثة وفعالة لإخماد الحرائق، خصوصاً في الأبنية الشاهقة والمعقدة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، اطلع أثناء زيارة ميدانية إلى هيئة التصنيع الحربي، على القدرات التي توفرها طائرات (الدرونز) في إخماد الحرائق في المباني متعددة الطوابق والشاهقة".

وأشارت إلى أن "هذه التكنولوجيا تندرج ضمن إطار تعزيز جهود مكافحة الحرائق، حيث تتكامل مع عمليات الاقتحام المباشر والإخماد من الداخل".

وأكدت المديرية أنها "تواصل خطواتها المتقدمة نحو اعتماد التقنيات العالمية الحديثة المُستخدمة في مجال الطائرات المسيرة (الدرونز) كإجراء أولي للإخماد، حتى يتم نصب العجلات السلمية".