باستثناء محافظتين.. العراق يتنفس الصعداء بعد موجة حر خمسينية

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، اليوم الخميس، أن تبدأ الموجة الحارة التي تضرب البلاد حالياً بالانخفاض عصر يوم غد الجمعة "باستثناء محافظتين جنوبيتين".

وقال علي جابر الزيادي لوكالة شفق نيوز"، إن "الموجة الحارة الحالية تبدأ بالانخفاض عصر يوم غد الجمعة"، متوقعاً "هبوب رياح شمالية غربية معتدلة في مناطق مختلفة".

وأضاف أن "درجات الحرارة من المتوقع لها أن تنخفض بدءاً من يوم السبت في كافة أنحاء مدن البلاد بإستثناء محافظتي البصرة وميسان"، مشيراً إلى أن "درجات الحرارة فيهما ستبقى مرتفعة".

وبين، أن "نشاط الرياح السطحية (البوارح) سيكون باتجاه المناطق الشمالية الغربية في أغلب المدن، ويشمل أيضاً البصرة وميسان"، مضيفا أن "هذه الرياح السطحية تخفف الضغط النفسي والرطوبة وتعيد الأجواء إلى شبه اعتيادية".

واوضح الزيادي، أن "هناك تفائلاً بهبوط في درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بفارق درجتين مئوية إلى ثلاث درجات في كافة المدن".

وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس في العاصمة بغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما خولت المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية أو اكثر، باستثناء الدوائر والمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية.

وأثر ذلك اتخذت عدداً من المحافظات العراقية قراراً بتقليص وتعطيل الدوام الرسمي جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.