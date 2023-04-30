باستثناء "أعوان داعش".. خطة لإعادة أكثر من 20 قرية نازحة في ديالى

شفق نيوز/ اكدت محافظة ديالى، يوم الأحد، إعداد خطة وانهاء الاجراءات اللازمة لاعادة أكثر من 20 قرية في قضاء المقدادية وناحية السعدية شمال شرقي المحافظة، مستثناة ما سمتهم "اعوان داعش" والمتورطين مع التنظيم بـ"الجرائم الإرهابية".

وقال الناطق الرسمي عن حكومة ديالى ياسر بدر لوكالة شفق نيوز، ان ادارة ديالى انهت اجراءات اعادة 17 قرية الى اطراف ناحية السعدية، (60 كم شمال شرق بعقوبة)، والتي لم تعد الى مناطقها منذ سنوات طويلة لأسباب خدمية.

وأكد بدر، تأمين القرى من قبل تشكيلات الحشد وإنفاق أكثر من 500 مليون دينار لإعادة الخدمات الى القرى النازحة المتضررة والمدمرة جراء الممارسات الإرهابية.

وفي السياق نفسه أعلن بدر عن، خطة بإشراف الحكومة الاتحادية والوزارات المختصة لاعادة 5 قرى إلى طرف المقدادية، التي شهدت نزوحا بسبب مجازر دموية، مبينا أن أبرز تلك القرى هي الخيلانية ونهر الامام والميثاق الاولى والثانية والتي نزحت خلال هجمات مسلحة أواخر عام 2021.

وكشف بدر، أن خطة العودة تشمل تعويض ذوي الضحايا من المكونين السني والشيعي وتهيئة الاجواء الخدمية للعودة واستثناء المتورطين بجرائم ارهابية والمتعاونين مع تنظيم داعش من العودة الى مناطق المقدادية.

ونزحت عشرات الآلاف من الأسر في ديالى، خلال الاضطرابات الأمنية بين 2005 و2007 إبان الحرب مع تنظيم القاعدة تلاها نزوح آلاف الأسر بعد عام 2014 إبان الحرب مع "داعش" الى جانب نزوح قرى عديدة بسبب هجمات مسلحة وحوادث امنية مختلفة، ومازالت عدة عوائق تحيل عودة الأسر الى مناطقها حتى الآن.