"باستثناءات".. النجف تعطل الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز- النجف

أعلن مجلس محافظة النجف، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة بالمحافظة ليوم غد الأربعاء الموافق 24 حزيران 2026، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية وطلبة الامتحانات.

وقال رئيس مجلس المحافظة، حسين العيساوي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن المجلس صوّت على تعطيل الدوام الرسمي تزامناً مع الثامن من شهر محرم الحرام، بهدف إتاحة الفرصة لأبناء النجف للمشاركة في إحياء الليالي الأخيرة من العشرة الأولى لشهر محرم.

وأوضح العيساوي أن قرار العطلة لا يشمل امتحانات المراحل المنتهية للصف السادس الإعدادي (العلمي والأدبي والمهني)، مؤكداً أن الامتحانات ستُجرى في مواعيدها المحددة دون تغيير.

كما استثنى القرار الدوائر الأمنية والخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات وحفظ الأمن بالتزامن مع توافد المعزين والزائرين لإحياء مراسم شهر محرم في المحافظة.