"باركود التقيّة" يقلق حكومة الديوانية

شفق نيوز/ أعلن حراك حي التقية في محافظة الديوانية، مساء الأربعاء، تحديد يوم غد الخميس، موعداً جديداً للخروج بتظاهرة كبيرة تشمل جميع مناطقها عبر الاتفاق في مجموعة "واتساب" جمع المتظاهرين بطريقة "الباركود".

وقال أحد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات انطلقت قبل أكثر من أسبوعين وتحولت فيما بعد إلى اعتصامات مفتوحة للمطالبة بالحقوق، والتي تلخصت بإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات رصينة، وتأهيل الشوارع والأزقة".

وأضاف، أن "من المطالب أيضاً الإسراع بتنفيذ الشارع الرابط بين طريقي حولي (التقية) و(يا حسين) وفتح منافذ جديدة للدخول والخروج من المنطقة، وعمل مشروع شبكة مياه (الطيارين) التي تشكو من إنعدام المياه لثمانية أعوام، ورفع سكة الحديد القديمة، وإكمال مشروع مدرسة الجاهزة المتلكئة".