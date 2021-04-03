سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني معزيا برحيل القاضي العريبي: كان شجاعا في محاكمة رموز نظام صدام

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-03T10:40:58+0000
بارزاني معزيا برحيل القاضي العريبي: كان شجاعا في محاكمة رموز نظام صدام

شفق نيوز / أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، تعزية للأسرة القضائية والشعب العراقي أجمع، برحيل القاضي محمد العريبي، فيما أكد أنه كان شجاعا في محاكمة رموز نظام صدام.

وجاء في تعزية بارزاني، التي وردت لوكالة شفق نيوز، "بكل حزن والم تلقينا نبأ رحيل القاضي الفاضل الأستاذ محمد العريبي، الذي كان من أبرز القضاة الذين تحلوا بالشجاعة".

ووفقا للتعزية، أشار بارزاني، إلى أن العريبي "اشترك في محاكمة رموز النظام السابق، خاصة المتهمين بجرائم الأنفال وحلبجة".

وتابع: "نتقدم ببالغ العزاء إلى ذوي الراحل وعائلته الكريمة، داعين المولى القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان".

وتوفي عريبي، أمس الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

والعريبي من مواليد 1969 بغداد، وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا، في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 آب عام 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006. التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

related

قفزة كبيرة بوفيات كورونا.. وعقار مضاد خلال أسابيع

Date: 2020-02-13 09:58:38
قفزة كبيرة بوفيات كورونا.. وعقار مضاد خلال أسابيع

الصحة العراقية تكشف حقيقة تلقي مسؤولين لقاح كورونا "سراً"

Date: 2021-02-22 09:28:58
الصحة العراقية تكشف حقيقة تلقي مسؤولين لقاح كورونا "سراً"

العراق يعلن عن جملة اجراءات لمواجهة كورونا

Date: 2020-01-31 21:00:57
العراق يعلن عن جملة اجراءات لمواجهة كورونا

الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

Date: 2020-12-24 14:06:19
الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف

Date: 2020-03-28 11:53:09
تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف

الصحة تعلن عن اتخاذ اجراءات في المنافذ والمطارات

Date: 2020-02-24 17:49:16
الصحة تعلن عن اتخاذ اجراءات في المنافذ والمطارات

مطالبة مجلس القضاء الاعلى بالحد من الفصل العشائري

Date: 2019-08-25 08:30:20
مطالبة مجلس القضاء الاعلى بالحد من الفصل العشائري

العراق يمدد حظر التجوال الصحي لمدة اسبوعين اخرين

Date: 2021-03-08 12:33:16
العراق يمدد حظر التجوال الصحي لمدة اسبوعين اخرين