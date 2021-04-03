بارزاني معزيا برحيل القاضي العريبي: كان شجاعا في محاكمة رموز نظام صدام

شفق نيوز / أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، تعزية للأسرة القضائية والشعب العراقي أجمع، برحيل القاضي محمد العريبي، فيما أكد أنه كان شجاعا في محاكمة رموز نظام صدام.

وجاء في تعزية بارزاني، التي وردت لوكالة شفق نيوز، "بكل حزن والم تلقينا نبأ رحيل القاضي الفاضل الأستاذ محمد العريبي، الذي كان من أبرز القضاة الذين تحلوا بالشجاعة".

ووفقا للتعزية، أشار بارزاني، إلى أن العريبي "اشترك في محاكمة رموز النظام السابق، خاصة المتهمين بجرائم الأنفال وحلبجة".

وتابع: "نتقدم ببالغ العزاء إلى ذوي الراحل وعائلته الكريمة، داعين المولى القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان".

وتوفي عريبي، أمس الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

والعريبي من مواليد 1969 بغداد، وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا، في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 آب عام 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006. التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.