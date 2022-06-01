"بارد ومجرش بربع".. باعة المياه يروون عطش المارة من حر الشمس ويُمنع عليهم شربها (صور)

شفق نيوز / وسط أجواء حر الصيف اللاهب في بغداد، والمحافظات ينتشر العشرات من الأشخاص الذي تراهم في الطرقات ويحملون في أيديهم قناني المياه المعدنية الباردة أو المثلجة (المجرشة) باللهجة العامية لدى المواطنين العراقيين.

وتوثق كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في شوارع العاصمة بغداد أشخاصاً من مختلف الأعمار يبيعون قناني المياه الباردة فيما يجوبون الشوارع وهم يتصببون عرقاً من شدة الحر في ساعات النهار المعروفة بارتفاع درجات الحرارة وخاصة أوقات الظهيرة، فتجدهم عند كل نقطة تفتيش او زحام مروري او مطب صناعي او طبيعي صنعته "تخسفات" الشوارع.

كما أن أسعار هذه القناني زهيدة ولا تتجاوز 250 ديناراً، وهي أقل عملة نقدية في العراق، فيما يُمنع عليهم تناولها لأنهم بذلك سيخسرون الأرباح الناتجة عنها.. حكاية تختصرها عدسات الكاميرا لترصد "حر الصيف وشمسه، والمواطنين المشترين، وباعة المياه، ومكان مناسب للبيع".