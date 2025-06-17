بادرة شبابية.. "العصير المثلج" يروي عطش طلاب البكالوريا في بابل (صور)

شفق نيوز/ باشرت مجموعة من شباب مدينة القاسم في محافظة بابل، يوم الثلاثاء، بحملة تطوعية لتوزيع العصائر الباردة على الطلبة في المراكز الامتحانية لمرحلة السادس الإعدادي، وذلك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويجري توزيع نحو 2000 باكيت عصير يومياً دعماً للطلبة وتشجيعاً لهم خلال فترة الامتحانات، وذلك في إطار المبادرة الشبابية، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وباشر يوم السبت الماضي، أكثر من مليون طالب وطالبة في اداء الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي، وسط استعدادات فنية ولوجستية اتخذتها وزارة التربية لإنجاح العملية الامتحانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.