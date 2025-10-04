باخرة عراقية تنقذ مواطناً هندياً من الموت المحقق في عرض المحيط

شفق نيوز - ذي قار

أعلن عضو اتحاد عمال النقل البحري، علي العقابي، اليوم السبت، قيام باخرة "الحدباء" العراقية بإنقاذ أحد المواطنين من دولة الهند من الموت المحقق في عرض المحيط الهندي.

وذكر العقابي لوكالة شفق نيوز، أن " الباخرة كانت تحمل بضائع خام إلى دولة الهند، وعند مرورها في عرض المحيط الهندي لاحظ ضابط برج القيادة في الباخرة على بعد مسافة بعشرات الأمتار احد الاشخاص يطلب النجدة وهو يتعرض لحالة غرق"، مضيفا أن "تم إنزال زورق إنقاذ إلى البحر، وتم انقاذ المواطن الهندي من موت محقق، حيث وجد بحالة حرجة".

وبين، أن "الطاقم الخاص بالباخرة استمر بالمتابعة لحالة المواطن الهندي، والذي تبين أنه يعمل صيادا وسقط من السفينة التي كانت تقله ومعه زملائه، حيث سقط ولم يشعروا به"، مشيرا الى أنه "تم تسليم المواطن الهندي إلى خفر السواحل الهندي، وهو بصحة تامة بعد معالجته داخل الباخرة".

وتابع العقابي القول، ان" العراق طبق القوانين الدولية في هذه الحالة، وخاصة المادة 98 من قانون البحار/ اتفاقية الأمم المتحدة والتي تتعلق بانقاذ طالب النجدة "، مشيرا إلى أن" هذه الحالة سيتم تداولها دوليا وهي في مصلحة العراق بحرياً".