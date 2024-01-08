"باخرة بغداد" تصل غزة مُحملة بملايين اللترات من الوقود

شفق نيوز/ وصلت باخرة بغداد، إلى الأراضي الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، وهي محملة بـ10 ملايين لتر من الوقود عبر نقطة الالتقاء في قناة السويس المصرية، والتي انطلقت في وقت سابق عبر الناقل الوطني، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى تسليم شحنة الوقود إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي ورئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، ووكيل وزارة التجارة العراقي، وعدد من أعضاء جمعية الهلال الأحمر العراقية، والقائم بالأعمال العراقي في القاهرة، وعدد من القنوات الفضائية.

واضاف ان "الحكومة العراقية تستمر، بناءً على الأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، بتقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أن "هذا العمل، يأتي بتضافر الجهود من خلال لجنة الاستلام وتسليم التبرعات لقطاع غزة المتمثلة بمستشار رئيس الوزراء زيدان العطواني، وعضوية ممثلي وزارة الدفاع، وكذلك الهلال الأحمر، وجهاز المخابرات العراقي، ووزارة التجارة، وهيئة الحشد الشعبي".