باختراع فريد ونادر.. شاب عراقي يصنع طائرة عسكرية من دون طيار (صور)

شفق نيوز/ تمكن الشاب العراقي "غيث الحديس" صاحب 17 عاما من سكان قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين من صناعة طائرة عسكرية دون طيار وتدار بجهاز تحكم، وهو اختراع نادر وفريد في العراق.

وروى الحديس لوكالة شفق نيوز خطوات الوصول الى "الاختراع المبهر" اذ بدأ بتصنيع الآلات والاختراعات وتجميع المواد الاولية مستثمرا موهبته العلمية وولعه في الابتكار"، وقال إنه "استنبط فكرة الطائرة التي صنعها من مقاطع اليوتيوب وقام بتجميع المواد الاولية والبدء بصناعتها بخطوات تجريبية وكبيرة فاقت عمره ما جعله يحول الحلم الى حقيقة اذهلت الجميع".

ويشرح الحديس اختراع العلمي النادر، أن "الطائرة التي صنعها يمكن التحكم بها عن بعد وتسير بارتفاع ٣٠٠ متر كحد أقصى في الإرتفاع، وتعمل بنظامين: النظام الكهربائي ونظام الطاقة الشمسية لكي توفر طاقة الشحن ليلاً"، لافتا إلى أنها "مزوّدة بـ ٦ محركات محورية ومروحة هواء، أي يتم الضغط على المروحة لتسهيل عملية الإقلاع، وعند الإقلاع يبدأ جهد المحركات الأخرى كل واحدة منها حسب وظيفتها، والمحركات موزّعة بالتساوي على اليمين واليسار".

وقام الحديس بـ"إهداء طائرته الى احد المراكز الامنية في قضاء الشرقاط ولاقت مبادرته ذهول المسؤولين الامنيين الذي عبروا عن امتنانهم وفخرهم بهذا الشاب الموهوب والذي ينتظره مستقبل علمي لامع يمكن توظيفه لخدمة البلاد بابتكارات واختراعات تضاهي الصناعات العالمية.