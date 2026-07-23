بابل.. إيقاف منتسبين اعتدوا على بائع متجول في طريق خارجي

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، يوم الخميس، بأن قيادة شرطة المحافظة وجهت بإيقاف منتسبين ظهروا في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعتدون على أحد الباعة المتجولين قرب أحد الطرق الخارجية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني، وجّه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسبين المعنيين بالحادث وإيداعهم التوقيف وفقاً للقانون".

ولفت المصدر إلى أن "القيادة أكدت أن ممارسة البيع على الطرق الخارجية تُعدّ من الممارسات الخطرة التي تتسبب بعرقلة حركة السير ووقوع الحوادث، مؤكدةً أن القانون فوق الجميع، وأنها لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية والانضباطية بحق كل من يثبت تقصيره، دون استثناء".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام عددٍ من منتسبي شرطة بابل، وهم يعتدون على أشخاص يمارسون البيع على الطرق الخارجية ضمن قاطع الطرق الخارجية في محافظة بابل.