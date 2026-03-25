بابل وواسط تعطلان دوام الدوائر ليوم غد الخميس

شفق نيوز- بابل/ واسط

قررت محافظتا بابل وواسط، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر مجلس محافظة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لتحذيرات الأنواء الجوية من تغيرات الطقس ولتوقع هطول كميات غزيرة من الأمطار مع شدة الرياح، قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس لجميع الدوائر عدا الأمنية والخدمية".

وفي السياق أيضاً، أعلنت محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لجميع دوائر الدولة بأستثناء الدوائر الخدمية".

وكانت الحكومات المحلية في محافظات كركوك ونينوى وميسان قررت أمس الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ليومي الأربعاء وغد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما اقتصرت محافظات أخرى على إعلان عطلة الأربعاء فقط.

بدورها قررت وزارة التربية العراقية، مساء أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لجميع المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية ليومي الأربعاء والخميس.

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.