بابل ونينوى.. غواصون ينتشلون جثتين لفتيين قضيا غرقاً

شفق نيوز- بابل/ نينوى

انتشل فريق الغواصين التابع للدفاع المدني في محافظة بابل، يوم السبت، جثة طالب قضى غرقاً في أحد الجداول المائية بمنطقة الوردية.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغاً عن حادث الغرق، وتمكنت من العثور على جثة الغريق وانتشالها من الجدول بعد عمليات بحث استمرت في المنطقة".

وأضاف أن "الغريق هو طالب من مواليد عام 2012، ويسكن في منطقة الوردية – سيد موسى"، مشيراً إلى "نقل الجثة وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي نينوى، أفاد مصدر آخر، بانتشال جثة فتى بعد تعرضه للغرق في نهر دجلة بناحية النمرود جنوب شرق مدينة الموصل.

وأشار المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "غواصي الشرطة النهرية تمكنوا من انتشال جثة فتى من مواليد 2011 بعد تعرضه للغرق في نهر دجلة ضمن ناحية النمرود جنوب شرق الموصل".

وأوضح أن "عمليات البحث استغرقت نحو ساعة كاملة، حيث اضطر غواصو الشرطة النهرية إلى تنفيذ عمليات غوص داخل النهر قبل العثور على الجثة وانتشالها"، مبيناً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث".

ودعا المصدر، الأهالي إلى "متابعة أبنائهم وعدم السماح لهم بالسباحة في المناطق العميقة أو غير المخصصة للسباحة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حوادث الغرق في الأنهار خلال فصل الصيف".

ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يُسجل في نينوى اليوم السبت، بعد انتشال جثة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً من أهالي منطقة الرشيدية كان قد تعرض للغرق في نهر دجلة بناحية "وانة" شمالي الموصل.