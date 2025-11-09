بابل وكركوك.. إنقاذ طفل وامرأة من حادثين خطيرين (فيديو وصور)

شفق نيوز- بابل/ كركوك

تمكنت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في العراق، يوم الأحد، من إنقاذ طفل من الغرق وانتشال امرأة بعد سقوطها داخل مجاري الصرف الصحي في محافظتي بابل وكركوك.

ففي بابل، تمكنت مفارز نجدة المحافظة من إنقاذ طفل من الغرق في شط الحلة بعد استجابة سريعة لنداء استغاثة من المواطنين، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

أما في كركوك، فقد قال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج امرأة سقطت داخل منهول مفتوح لمجاري الصرف الصحي في منطقة القورية قرب جامع مله أحمد".

وأوضح أن "المرأة نُقلت إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً لمعرفة أسباب ترك المنهول مفتوحاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".