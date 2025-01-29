بابل.. وفاة عاملين إثر سقوطهما في مطحنة قيد الإنشاء

شفق نيوز/ لقي اثنان من موظفي شركة الاتحاد، معمل السكر، يوم الأربعاء، مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى موقع العمل في بابل.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أثنين من موظفي شركة الاتحاد، معمل السكر سقطا من أعلى موقع العمل في مطحنة الاتحاد، أثناء تأدية مهامهما ما أسفر عن وفاتهما".

وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع في المنشأة التي لا تزال قيد الإنشاء ضمن مشروع المطحنة الجديدة، التي وُضع حجر أساسها العام الماضي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

يُذكر أن مجموعة الاتحاد للصناعات الغذائية تُشرف على المشروع في ناحية المدحتية، جنوب محافظة بابل، حيث تضم مصانع لإنتاج سكر الطعام، وزيت الطعام، والأعلاف، إضافة إلى المطحنة الجديدة.