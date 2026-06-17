بابل وصلاح الدين.. إنقاذ طفلين من الغرق وإصابة 5 بحادث سير

شفق نيوز- بابل/ صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في محافظة بابل، يوم الأربعاء، بإنقاذ حياة طفلين من الغرق في نهر الكفل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر صحة محافظة بابل تمكنت في اللحظات الأخيرة من إنقاذ حياة الطفلين البالغين من العمر 10 أعوام و13 عاماً".

وفي السياق، أصيب خمسة أشخاص، يوم الأربعاء، بحادث سير على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد ضمن حدود ناحية سليمان بيك شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين على الطريق العام المار بناحية سليمان بيك، مبيناً أن فرق الإسعاف سارعت إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.