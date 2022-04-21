بابل وبغداد .. مقتل رجل طعنا اثر خلاف مع صاحب مولدة وانتحار آخر شنقا

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس بمقتل رجل في العقد الخامس من العمر بعد مشاجرة مع صاحب مولدة اهلية في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجلاً في الخمسينيات من عمره قُتل طعنا بسكين بعد خلاف مع صاحب مولدة اهلية على ثمن نقطة كهربائية (جوزة).

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال القاتل واحالته الى الجهات المختصة.

الى ذلك قال مصدر آخر، إن رجلا من مواليد العام 1981 انتحر باسلوب شنق نفسه بحبل داخل داره ضمن منطقة الدسيم في بغداد.

وحسب المعلومات ان الرجل يعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل اجتماعية، وفقا للمصدر.