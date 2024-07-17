بابل والمثنى تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا بابل والمثنى، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة عدا الأمنية والخدمية، يوم غد الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس محافظة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس 18 تموز/ يوليو الجاري بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين وللدوائر كافة عدا الأمنية والخدمية".

من جانبه أكد مجلس محافظة المثنى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في دوائر المحافظة كافة ما عدا الخدمية والصحية والأمنية بحدود الواجبات الضرورية لهم، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين، لمواصلة إحياء مراسم زيارة عاشوراء والخدمة الحسينية.

وتقام مراسم عزاء الإمام الحسين في العراق، خاصة في محافظة كربلاء، والتي تصادف ليلة العاشر من شهر محرم (عاشوراء) في التقويم الهجري الإسلامي، من كل عام، والتي انتهت ظهر اليوم الأربعاء، حيث يتوافد ملايين الزائرين على مرقد الإمامين الحسين وأخيه العباس، وسط استنفار خدمي وصحي وأمني لضمان انسيابية الزيارة في ظل الحشود الكبيرة القادمة من داخل العراق وخارجه.