بابل.. هدر 400 مليار وحجز 12 ألف دونم لمشروع وهمي

شفق نيوز- بابل

كشف النائب أمير المعموري، يوم الأحد، عن وجود هدر مالي يقدر بـ 400 مليار دينار جراء مشروع وهمي في محافظة بابل.

وقال المعموري، في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إن "هناك حجزاً على 12 ألف دونم في بابل، ضمن المشروع والذي يتضمن تلاعباً وتزويراً يخص عدداً من الدول العربية".

وأضاف المعموري، أن "الأوليات المتعلقة بالقضية تخضع لتحقيق من قبل هيئة النزاهة والقضاء"، مبيناً أن "الموضوع يرتبط بالشركة العربية العراقية للتنمية".

وأشار إلى أن "وزارة الزراعة لها دور إشرافي فقط وليست شريكاً في المشروع"، لافتاً إلى أن "مديرية زراعة بابل لا علاقة لها بالمشروع لكونه اتحادياً".