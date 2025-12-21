بابل.. مهرجان يؤكد أهمية العمل الإعلامي في القطاع الخاص (صور)

شفق نيوز- بابل

أكد أكاديميون في مجال الصحافة والإعلام، يوم الأحد، على أهمية ودور العمل الإعلامي في مؤسسات القطاع الخاص، مشيرين إلى "تصور غير دقيق" يتعلق بفرص العمل في هذا المجال.

وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن قسم الإعلام في كلية الإمام الكاظم بمحافظة بابل، أقام اليوم مهرجانه الخامس، بمشاركة واسعة من طلبة القسم، تضمن عدداً من الفعاليات العلمية والثقافية، إلى جانب تكريم الطلبة المشاركين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي إلى جانب الجانب النظري.

وقال رئيس قسم الإعلام في الكلية، أنس الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن الكلية دأبت على تنظيم مثل هذه الفعاليات والكرنفالات العلمية لما لها من دور في تطوير مهارات الطلبة العملية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على الجوانب التاريخية والعملية لوسائل الإعلام المختلفة، سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة، إضافة إلى التعرف على تطور جهاز الراديو عبر المراحل الزمنية، فضلاً عن إقامة معرض تشكيلي يعكس إبداعات الطلبة.

وأوضح أن إقبال الطلبة على دراسة الإعلام "شهد تذبذباً خلال الفترة الأخيرة بسبب تصورات غير دقيقة عن سوق العمل"، مبيناً أن "الكثير من الأفراد يعتقدون أن التخرج لا يضمن فرصة عمل، في حين أن القطاع الإعلامي، لا سيما القطاع الخاص، يوفر فرصاً أوسع وأفضل للخريجين".

وأكد أن "قسم الإعلام يعمل على إعداد الطلبة عبر التدريب العملي والنظري بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل".

من جانبه، قال التدريسي في كلية الإعلام، حاتم بديوي لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان تضمن فعاليات متنوعة، إلى جانب تكريم المشاركين من طلبة قسم الإعلام، فضلاً عن تقديم شرح للجوانب الأساسية المتعلقة بالإذاعة وآلية عملها.

وبين أن إقامة مثل هذه المهرجانات سنوياً يسهم في تحفيز الطلبة على الإبداع وتعزيز التعاون بين الطلبة والقسم.

بدورها، عبّرت الطالبة ندى، من قسم الإعلام – العلاقات العامة/ المرحلة الثالثة، والحاصلة على التكريم الثاني على مستوى القسم، لوكالة شفق نيوز عن سعادتها بهذا التكريم، داعية الطلبة والخريجين إلى التوجه نحو العمل في القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن "قسم الإعلام يضم تخصصات متعددة ويوفر فرصاً حقيقية للعمل، وأن الإعلام بات من القطاعات المهمة والواعدة في سوق العمل الحالي".