بابل.. "مفراس وجهاز رنين" يؤديان إلى حبس مسؤول في المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس لمسؤول في محافظة بابل لتعاطيه الرشوة من شركة أجنبية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن محكمة جنايات بابل، الهيئة الثالثة المختصة بالنظر بدعاوى النزاهة قررت الحكم على مدير الدائرة القانونية، في ديوان محافظة بابل بالسجن خمس سنوات وشهرا واحدا.

وأضاف المصدر؛ أن القرار جاء على خلفية تعاطي المسؤول للرشوة مقابل أداء واجباته الوظيفية وصرف المستحقات المالية لشركة ميديكا الإيطالية المتعاقدة مع المحافظة على بناء ونصب وتجهيز وحدة مفراس ورنين حلزوني لمستشفى مرجان الطبي.