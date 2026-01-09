بابل.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير وطالب بـ"عضة كلب"

شفق نيوز- بابل

أفادت مصادر أمنية في بابل، مساء اليوم الجمعة، بمصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير شمالي المحافظة، فيما توفى طالب بسبب عضة كلب رغم تلقيه اللقاح في مستشفى المحاويل بالمحافظة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير على طريق الجيلاوية في المسيب شمالي محافظة بابل، أدى إلى مصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة صاحب العجلة الأخرى إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى".

وفي حادث آخر بمحافظة بابل، أبلغ مصدر آخر الوكالة بـ"وفاة طالب مدرسة، بعد تعرضه لعضة كلب رغم تلقيه اللقاح في مستشفى المحاويل".