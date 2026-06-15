بابل.. مسيرة آلية وجولات توعوية استعداداً لليوم العالمي لمكافحة المخدرات (صور)

شفق نيوز- بابل

باشرت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، يوم الاثنين، بتنفيذ مسيرة آلية توعوية وجولات ميدانية في مختلف مناطق المحافظة ضمن الاستعدادات الخاصة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقال مدير إعلام المديرية، أحمد سعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية أجرت مسيرة آلية توعوية بمشاركة جميع مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة، تضمنت رفع البوسترات واللافتات الخاصة بالمناسبة للتعريف بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع".

وأضاف أن "الفعاليات شملت أيضاً التعريف بخط الاستجابة السريعة (911) وآلية الإبلاغ عن حالات الاتجار والتعاطي بسرية تامة، بهدف تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية".

وأشار سعدون إلى أن "المديرية نفذت جولات توعوية ميدانية في عدد من مناطق المحافظة لنشر الثقافة الوقائية بين مختلف شرائح المجتمع، لاسيما فئة الشباب، والحد من انتشار آفة المخدرات".

وأكد أن "هذه النشاطات تأتي ضمن برنامج توعوي متكامل يسبق إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها".