بابل.. مذكرة تفاهم دولية لإنتاج 30 ميغاواط كهرباء من النفايات

شفق نيوز- بابل

أعلنت محافظة بابل، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع ثلاث شركات بريطانية وألمانية وتركية، لتنفيذ مشروع استثماري يُعد من المشاريع الاستراتيجية المنتظرة في المحافظة، يختص بتدوير وحرق النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تتجاوز 30 ميغاواط.

وقال محافظ بابل وكالة، علاء الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي طال انتظارها في المحافظة، لما له من أثر مباشر في تحسين الواقع البيئي والخدمي"، مبيناً أن "المشروع سيقام على مساحة تقارب 100 دونم، وسيُسهم في معالجة ملف النفايات بشكل جذري عبر تحويلها من عبء بيئي إلى مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة".

وأضاف الأعرجي أن "الشركات المستثمرة ستقوم بشراء النفايات من المحافظة، ما يعني إنهاء ظاهرة تراكمها في المناطق السكنية والشوارع، وتحويلها إلى طاقة نافعة"، لافتاً إلى أن "المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة ويسهم في تقليل نسب البطالة، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة والبيئة في عموم مناطق بابل".

وأشار إلى أن "هناك منحة مجتمعية مرافقة للمشروع ستُخصص لدعم قطاعات الصحة والتربية والبيئة في المحافظة، وهي مساهمة مجانية من الشركات المنفذة"، مؤكداً أن "الطاقة الاستيعابية للمشروع ستصل إلى 1600 طن من النفايات يومياً".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "كوردن ديكي" ورئيس مجلس إدارة شركة "ايامباور" البريطانية، آي غاردن، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركات الموقعة تمتلك خبرة واسعة في مجال إنشاء وتشغيل مشاريع الطاقة ومعالجة النفايات"، موضحاً أن "الشراكة تضم شركة (ايامباور) البريطانية، وشركة (إستا) التركية، بالتعاون مع شركات ألمانية متخصصة في تقنيات الطاقة".

وبيّن أن "المعدات الأساسية التي ستُستخدم في المشروع سيتم تجهيزها من شركة (سيمز) الألمانية المعروفة عالمياً في مجال تقنيات توليد الطاقة من النفايات"، مشيراً إلى أن "التمويل بريطاني وجاهز للبدء فور استكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة في محافظة بابل".

وتابع أن "مدة تنفيذ المشروع تعتمد على سرعة استحصال الموافقات الرسمية، إلا أن فترة الإنشاء المتوقعة تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف".

بدوره، أكد مدير الإنشاءات في شركة "إستا" التركية المنفذة والمشغلة للمشروع، أتيلا قير، لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة جاهزة للشروع الفوري بالأعمال التنفيذية حال استكمال الإجراءات الإدارية"، لافتاً إلى أن "المشروع سيُنفذ وفق أحدث المواصفات الفنية والتقنيات العالمية في مجال تدوير وحرق النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية".

ويُعد هذا المشروع من أبرز المشاريع البيئية والخدمية التي ستشهدها محافظة بابل، لما له من دور كبير في معالجة أزمة النفايات وتحسين الواقع البيئي وتوفير طاقة كهربائية نظيفة، إلى جانب خلق فرص عمل ودعم القطاعات الخدمية في المحافظة.