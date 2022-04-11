بابل.. متظاهرون غاضبون يغلقون مكاتب الصرخي وقائد الشرطة يتدخل

شفق نيوز / أغلق متظاهرون غاضبون في ناحية الحمزة في بابل، مساء الاثنين، مكاتب المرجع محمود الصرخي، وذلك في أعقاب ما صدر مؤخراً من أحد أتباع الصرخي في المحافظة، طالب بـ"هدم قبور وأضرحة أولياء وأئمة معصومين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قائد شرطة بابل، اللواء خالد تركي الشمري، وصل إلى مكان تظاهر المواطنين واستمع لمطالبهم.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أمهل في وقت سابق من اليوم، المرجع محمود الصرخي، ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم قبور، مؤكداً أنهم "يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب"، فيما توعد في حال لم يتبرأ الصرخي من هذا الشخص، فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية تجاهه.

في السياق، أفاد مصدر أمني في بابل، مساء الاثنين، بإلقاء القبض على أحد أتباع الصرخي، على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية من قبور ومقامات الأنبياء والأئمة ورجال الدين.

وكان المسعودي قد ظهر في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهو يدعو من على منبر أثناء خطبة صلاة الجمعة، إلى هدم المراقد الدينية وقبور الأنبياء وأئمة أهل البيت وغيرهم من رجال الدين.