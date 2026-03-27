بابل.. إقبال كبير على تقديم المساعدات لإيران ولبنان (صور)

شهدت عدة مدن في محافظة بابل، يوم الجمعة، إقبالاً لافتاً لتقديم التبرعات والمساعدات المالية للشعبين الإيراني واللبناني لمواجهة تداعيات الحرب التي شارفت على إتمام شهراً كاملاً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أهالي مدينتي القاسم والمدحتية جنوبي محافظة بابل يواصلون التوافد على مكاتب المرجعية الدينية العليا المخصصة لاستقبال تبرعات المواطنين لدعم ومساندة الشعبين الإيراني واللبناني.

وقال عضو حملة تبرع أهالي القاسم، أحمد الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المبادرة جاءت استجابةً لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف، وانطلاقاً من الواجب الإنساني والأخلاقي لإغاثة المتضررين من الحروب".

وأكد أن العمل يتم بجهود تطوعية خالصة وتم خلال الأيام الثلاثة من الحملة جمع أكثر من 100 مليون دينار وتوافد المتبرعين مستمر.

بدوره أكد مناف جودة حسن، من حملة تبرع المدحتية، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الإقبال كبير جداً منذ انطلاق الحملة، حيث شارك فيها الجميع من كبار السن والشباب وحتى الأطفال والنساء".

وبين أن "التبرعات شمل الأموال والمصوغات الذهبية وحتى الممتلكات البسيطة، وكل ذلك يعكس روح التكافل الموجودة لدى أبناء المنطقة".

إلى ذلك، أوضح فريد الموسوي، أحد المتبرعين، لوكالة شفق نيوز: "ما نقوم به اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه، خاصة وأن هذه الشعوب وقفت سابقاً مع العراق في أوقات الشدة"، لافتاً إلى أن "الشعب العراقي لا ينسى تلك المواقف، ويسعى اليوم لرد الجميل ولو بجزء بسيط".

وأشار إلى أن "المشاركة لم تقتصر على الكبار فقط، بل حتى الأطفال ساهموا من خلال التبرع بمدخراتهم وفتح حصالاتهم، في مشهد يعكس عمق الوعي الإنساني لدى المجتمع".

وتستمر هذه الحملة وسط تفاعل متزايد، مع تأكيد القائمين عليها على إيصال المساعدات إلى مستحقيها، في إطار من التضامن الإنساني الذي يجمع الشعوب في أوقات امات.

وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف المتمثلة بالمرجع السيد علي السيستاني، قد أعلنت يوم السبت 21 آذار/ مارس الجاري فتح باب التبرع لمساعدة الشعبين الإيراني واللبناني في مواجهة الحرب التي تشنها ضدهما الولايات المتحدة وإسرائيل.