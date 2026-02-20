بابل.. إفطار رمضاني بأجواء روحانية في مرقد الإمام القاسم (صور)

شفق نيوز- بابل

شهد مرقد الإمام القاسم بن الإمام الكاظم "عليهما السلام"، جنوب محافظة بابل، مساء اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من الزائرين والعوائل في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث أدى المؤمنون الصلوات وتلوا آيات من القرآن الكريم وشاركوا في جلسات الدعاء داخل باحة المرقد.

وزارت عدسة وكالة شفق نيوز المرقد ووثقت تجمع الزائرين استعداداً لوجبة الإفطار، فيما بادر متطوعون إلى توزيع التمور والماء والطعام على الصائمين، في مشاهد روحانية واجتماعية تعكس أجواء التكافل والتقارب بين العوائل العراقية خلال أيام الشهر الفضيل، حيث يحرص الكثيرون على إحياء الشعائر الدينية وتناول الإفطار في الأماكن المقدسة.

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه مجموعة من الصور تبرز الأجواء الروحانية والتكافل الاجتماعي في داخل المرقد.