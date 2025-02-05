بابل.. فتاة ترمي نفسها في شط الحلة و"سارق متسلسل" يؤرق المواطنين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء، الإطاحة بسارق منازل متسلسل، وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في شط الحلة، في حادثين منفصلين بالمحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شعبة مكافحة إجرام ناحية الحمزة الغربي في قيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت من القبض على سارق منازل ارتكب عدة جرائم سرقة في الناحية".

وأوضحت، أن "المتهم كان يستغل خروج الأهالي من منازلهم ليلاً لتنفيذ عملياته، وكان يتنقل بدراجة هوائية بين المناطق، مما صعب عملية تعقبه، لكن بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتأكيد هويته، تم نصب كمين محكم بالتنسيق مع السلطة القضائية أسفر عن القبض عليه، وضُبطت بحوزته حقيبة تحتوي على الملابس التي كان يستخدمها في عمليات السرقة".

وأشارت قيادة الشرطة، الى أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بارتكاب 15 عملية سرقة لمنازل في ناحية الحمزة الغربي".

إلى ذلك، أعلنت شرطة بابل في حادث آخر، أن مفارز قيادة شرطة محافظة بابل تمكنت من إنقاذ فتاة في العقد الثاني من عمرها من محاولة انتحار، حيث حاولت الفتاة رمي نفسها من أعلى مجسر باب الحسين في شط الحلة، إلا أن يقظة عناصر الشرطة حالت دون ذلك".

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن الفتاة كانت تعاني من ضغوطات نفسية، وهو ما دفعها إلى محاولة الانتحار، وتم نقل الفتاة إلى مركز الشرطة المعني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها".