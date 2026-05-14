بابل.. صيادو الكفل يلاحقون رزقهم في الماء ساعة المغيب (صور)

شفق نيوز- بابل

في الوقت الذي تلامس فيه الشمس خط الأفق معلنة عن غروبها الأحمر، يخرج صيادو السمك من أهالي مدينة الكفل، باحثين عن رزقهم في نهر الفرات وهم ينشرون شباكهم في مياه النهر بحثاً عن غنيمة من السمك الطازج.

ووثّقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لصيادين على متن قواربهم في وسط نهر الفرات أثناء إلقاء شباك الصيد عند غروب الشمس في مدينة الكفل جنوب محافظة بابل.

وتُظهر الصور نشاط الصيادين في هذا التوقيت من اليوم، حيث تُعد ساعات الغروب من الأوقات المناسبة للصيد، في مشهد يعكس جانباً من الحياة اليومية للمجتمعات القريبة من النهر واعتمادها على الصيد كمصدر رزق.