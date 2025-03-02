بابل.. أصحاب المولدات الأهلية يهددون بإطفاء عام ويمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة (فيديو)

شفق نيوز/ هدد أصحاب المولدات الأهلية في بابل، مساء اليوم الأحد، بإطفاء عام في المحافظة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم ومساواتهم بأقرانهم في باقي المحافظات، ممهلين الحكومة المحلية 48 ساعة.

وقال متحدث باسم الرابطة في مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، إنهم يمهلون مجلس محافظة بابل حتى الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيقومون بإطفاء المولدات بعموم المحافظة ليلاً ونهاراً.

وأكد "لن نستجيب لأي مطلب أو تدخل من أعضاء مجلس المحافظة لإعادة تشغيل المولدات ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا"، مبيناً "نحن نطالب بمساواتنا بأصحاب المولدات في المحافظات الأخرى".

ولفت إلى أن "الكمية المجهزة من وقود المولدات لا تكفي، كما أننا ندفع الضرائب وأجور الأرض التي عليها المولدات، وفي المقابل مجلس المحافظة يفرض علينا تسعيرة غير منصفة".