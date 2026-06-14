بابل.. إصابات بين المواشي بـ3 أوبئة والبيطرة تؤكد المتابعة (صور)

شفق نيوز- بابل

ناشد أهالي قرية البومصطفى التابعة لقضاء المحاويل شمال محافظة بابل، يوم الأحد، الجهات البيطرية المختصة بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات بين المواشي بأمراض تُعرف محلياً بـ"أبو لسين" و"أبو ضليف" و"الحمى الثلاثية"، مؤكدين رصد حالات إجهاض ونفوق لبعض الحيوانات.

وقال عدد من أهالي القرية، لوكالة شفق نيوز، إن المواشي تشهد منذ أيام ظهور أعراض مرضية مختلفة تسببت بإصابات بين القطعان، داعين إلى إرسال فرق بيطرية ميدانية للكشف على الحيوانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض.

وأشاروا إلى وجود ما وصفوه بضعف المتابعة والرقابة الصحية على الثروة الحيوانية في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتوفير العلاجات واللقاحات اللازمة لحماية المواشي من أي تفشٍ محتمل.

من جانبه، أوضح مدير المستشفى البيطري في بابل، الدكتور أحمد فرهود، لوكالة شفق نيوز، أن الدوائر البيطرية تتابع الحالات المسجلة لمرض الحمى القلاعية، مبيناً أن الفرق المختصة أخذت نماذج من مختلف القرى عبر المستوصفات البيطرية، وأظهرت الفحوصات نتائج متفاوتة بين الإيجابية والسلبية.

وأضاف فرهود أن هذه الفترة تُعد موسماً لانتشار المرض، مؤكداً أن المستشفى البيطري لم يتلقَّ حتى الآن بلاغات رسمية عن تطورات في قضاء المحاويل أدت إلى حالات إجهاض أو نفوق واسع بين المواشي.

وأشار إلى أن المستوصف البيطري في المحاويل يواصل عمليات الرصد والتقصي بشكل مستمر، لافتاً إلى توجيه مدير المستوصف بإجراء كشف ميداني مفصل في قرية البومصطفى يوم غد، مع رفع تقرير فوري إلى إدارة المستشفى البيطري لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد فرهود أن الفرق البيطرية ستواصل المتابعة اليومية والميدانية للحالات المسجلة، بهدف السيطرة على أي بؤر مرضية محتملة والحفاظ على الثروة الحيوانية في المنطقة.