بابل.. شباب الكفل يلجأون لنهر الفرات هرباً من الحر وطلباً للمتعة (صور)

شفق نيوز/ بدأ فصل الصيف يكشف عن ملامحه القاسية بدرجات حرارة قاربت على الأربعين مئوية في بعض المناطق، ومنها ناحية الكفل في محافظة بابل، التي قرر شبابها مواجهة الحرارة بماء نهر الفرات، بحثاً عن الانتعاش.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، العديد من شباب مدينة الكفل في بابل، وهم يتوافدون إلى نهر الفرات الذي يمر في مدينتهم، لممارسة السباحة هناك وتبريد أجسامهم من حرارة الشمس.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت الماضي، أن تتعرض البلاد هذا الأسبوع لـ"تقلبات ربيعية" في الأجواء تستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري.