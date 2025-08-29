بابل.. إخماد حريق كبير على طريق حلة – ديوانية (صور)

شفق نيوز- بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل، يوم الجمعة، عن إخماد حادث حريق كبير اندلع في "بزل" على طريق حلة - ديوانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق احتراق بزل بمساحة كبيرة، وفي وقت قياسي في مركز مدينة الحلة على طريق حلة - ديوانية دون تسجيل إصابات بشرية"، مشيرة إلى "إنقاذ الدور السكنية القريبة من الحادث".

وفي السياق لفت مراسل وكالة شفق نيوز في المحافظة، إلى أن الحريق اندلع في منطقة على طريق حلة - ديوانية بالقرب من شركة كوكاكولا، مبيناً أن البزل يحتوي على أخشاب ومخلفات احترقت وامتدّت النيران إلى 500 متر تقريباً.