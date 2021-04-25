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بابل.. حكم قضائي بالسجن سنتين على ناشط بتهمة "إهانة الدولة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-25T11:07:09+0000
بابل.. حكم قضائي بالسجن سنتين على ناشط بتهمة "إهانة الدولة"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الاحد، حكما بالسجن على ناشط مدني بالسجن سنتين.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة اصدرت حكما بالسجن سنتين على الناشط المحامي حسان محرج الطوفان وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي بالرقم 111 لسنة 1969، والتي تتعلق بإهانة الدولة والمحاكم".

وتنص المادة 226 على ما يأتي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".

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