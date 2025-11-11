بابل.. جماهير المرشحين تدخل شجارات والقوات الامنية تسيطر بـ"النار" (فيديو)

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع شجار بين جمهور مرشحين في منطقتين بالمحافظة وانتهى بتدخل القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا بين جمهور مرشحين في ناحية السدة شمالي بابل، اندلع ظهر اليوم، وانتهى بتدخل القوات الأمنية واعتقال المتسببين دون تسجيل إصابات".

وأضاف أن "شجارا آخر حدث بين جمهور مرشحين في قضاء الكفل جنوبي المحافظة، وتطور الى إطلاق نار في الهواء دون إصابات"، مبينا أن "القوات الامنية أطلقت العيارات النارية لفض المشاجرة والسيطرة على الموقف".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.