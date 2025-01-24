بابل تودّع أكثر من 100 لاجئ لبناني (صور)

شفق نيوز/ ودعت محافظة بابل، يوم الجمعة، أكثر من 110 لاجئين لبنانيين بعد استكمال الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى وطنهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللاجئين الذين نزحوا إلى العراق عقب التصعيد العسكري والقصف الإسرائيلي على لبنان قبل أشهر، وقد استقلوا الحافلات التي تقلهم إلى المطار استعداداً لرحلة العودة".

وكان العراق قد أعلن، فتح حدوده الجوي والبري أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على بلادهم.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وصلت أول وجبة من الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد، وفي حينها قال مصدر مطلع في المطار لوكالة شفق نيوز، إن "ما بين 50 إلى 70 جريحاً لبنانياً وصلوا إلى بغداد مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العتبة الحسينية".

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة الدفعة الثانية من اللاجئين اللبنانيين إلى بلادهم، وذلك في ظل الهدنة السارية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ووفق تقديرات عراقية رسمية، فقد وصل عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق منذ دخول القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان، وقبلها مع الضربات الجوية، إلى أكثر من 20 ألف شخص.