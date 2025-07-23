بابل تواجه "كارثة" مائية وسط مطالبات لبغداد بـ"التدخل الفوري" (فيديو وصور)

شفق نيوز- بابل

وجه نائب عن بابل ومواطنون، يوم الأربعاء، نداءً عاجلاً للحكومة الاتحادية لإنقاذ المحافظة من "كارثة" شحّ المياه، في وقت تُظهر مشاهد صادمة لشبان يعبرون نهر الحلة سيراً على الأقدام، فيما يظهر آخرون يسبحون وسط مياه ضحلة بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه، في مشهد غير مألوف وسط المدينة.

وكتب النائب حبيب الحلاوي في منشور على فيسبوك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "أوجه نداءً عاجلاً للحكومة ووزارة الموارد المائية للتدخل الفوري وإنقاذ محافظة بابل من كارثة شحّ المياه".

وفي السياق نفسه، عبّر سكان محليون في حديث لوكالة شفق نيوز عن قلقهم من تفاقم الأزمة البيئية وتأثيرها على الزراعة والحياة اليومية، مطالبين الحكومة بـ"تحرك عاجل وجاد" لحماية مصادر المياه في محافظة بابل.

ويُعد نهر الحلة أحد روافد نهر الفرات، ويواجه في الآونة الأخيرة تراجعاً غير مسبوق نتيجة الجفاف الحاد والتغيرات المناخية، إضافة إلى شح الإطلاقات المائية من دول المنبع.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

وبهذا الصدد، أطلقت عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، زوزان كوجر، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، تحذيراً عاجلاً بشأن تفاقم أزمة المياه في البلاد، محذّرة من تداعيات خطيرة تمسّ الأمن المائي والغذائي، وتهدد مستقبل مناطق واسعة، لا سيما الأهوار.

بدوره، أرجع الخبير البيئي، عادل المختار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، أسباب تكرار أزمة الجفاف في العراق على مدار السنوات الماضية إلى سوء الإدارة من قبل الحكومات.

وفي وقت سابق، حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بأنها من الأكثر جفافاً على الأرض، لافتة إلى أن تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمراً لهذه الدول.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية المائية في العراق تراجعت الى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو يمثل نصف ما يحتاجه البلد خلال فصل الصيف والمقدر بـ18 مليار، وأقل بكثير من 20 مليار التي كانت متوفرة في العام الماضي، وذلك لأسباب من بينها تقلص تدفقات الأنهار وشح الأمطار الشتوية، وضعف ذوبان الثلوج.