بابل تفتح باب التعاون الصناعي مع خراسان وتكشف عن 100 فرصة استثمارية (صور)

شفق نيوز- بابل

أعلنت حكومة محافظة بابل المحلية، يوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من 100 فرصة استثمارية للعالم الحالي في المحافظة، تمت إحالتها من العام الماضي، في حين أكدت على فتح باب التعاون الصناعي والاستثماري مع محافظة خراسان رضوي الإيرانية.

واستقبلت بابل وفدًا صناعيًا واقتصاديًا رفيع المستوى من محافظة خراسان الرضوي (عاصمتها مدينة مشهد)، برئاسة نائب المحافظ، وبمشاركة القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة، ومستشار وزير الخارجية، إلى جانب عدد من كبار الصناعيين والتجار والمستثمرين، وذلك بحضور محافظ بابل بالوكالة ونائب المحافظ.

وقال نائب محافظ بابل والمحافظ بالوكالة، علاء الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة بابل استقبلت اليوم وفدًا صناعيًا مهمًا من محافظة خراسان الرضوي الإيرانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك".

وأكد الأعرجي أن "محافظة بابل تُعد العاصمة الصناعية للعراق، لما تمتلكه من بنى تحتية وإمكانات اقتصادية كبيرة"، مبينًا أن "اللقاء تضمن استعراض أهمية بابل وموقعها الاستراتيجي الذي يربط شمال العراق بجنوبه وشرقه بغربه".

وأضاف أن "المحافظة تُعد اليوم بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو الغذائية أو الزراعية"، مشيرًا إلى أن "بابل من المحافظات الرائدة التي أطلقت نحو 400 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، وتمّت إحالة أكثر من 100 فرصة منها لهذا العام".

وأوضح الأعرجي أن "المرحلة المقبلة ستشهد إقامة ورش عمل مشتركة بعد المؤتمر، تجمع صناعيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نظرائهم من محافظة بابل، بهدف إقامة شراكات حقيقية تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات ستمنح محافظة بابل دورًا فاعلًا في الانفتاح الاقتصادي، ليس فقط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنما على مختلف الدول العربية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة المحلية لتنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار".

من جانبه، قال رضا جمشيدي، نائب محافظ خراسان الرضوي (مشهد)، لوكالة شفق نيوز، إن "خراسان تُعد من أهم المحافظات الإيرانية من حيث الإمكانات الاقتصادية، ويبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة بحسب آخر الإحصاءات، وتضم أكثر من 6 آلاف وحدة صناعية، إضافة إلى كونها من المحافظات الزراعية الرئيسة وتحتضن أكبر المراكز التعليمية والطبية".

وأشار جمشيدي إلى أن "مدينة مشهد المقدسة تُعد مركزًا بارزًا للسياحة الدينية، إذ تستقبل سنويًا نحو 30 مليون زائر من داخل إيران وأكثر من 4 ملايين زائر من خارجها، مؤكدًا أن هذا الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية وتنموية متينة مع محافظة بابل".

وختم بالتأكيد على أن "محافظتي بابل وخراسان الرضوي تمتلكان قدرات مميزة تؤهلهما لإقامة شراكات ناجحة"، معربًا عن أمله بأن "تسفر هذه الزيارة عن نتائج مثمرة تفتح فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".