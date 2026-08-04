‏بابل تعطل الدوام غداً بسبب التفويج العكسي لزوار الأربعينية

شفق نيوز- بابل

قرر مجلس محافظة بابل، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بسبب الزخم الذي تشهده المحافظة بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية.

وأوضح المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن تعطيل الدوام يأتي نظراً لزخم الزائرين المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين العائدين في التفويج العكسي من كل المحاور لمحافظة بابل.

وأشار إلى أن التعطيل يشمل الدوائر كافة باستثناء المشاركة ضمن خطة الزيارة.

وأعلنت محافظة كربلاء مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء الزيارة الأربعينية بمشاركة أكثر من 22 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.